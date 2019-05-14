長約4公尺、重達上百公斤 高屏溪河床赫見巨蟒

2019-05-14 16:29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市河川局包商昨天上午9時在高屏溪畔施工時，赫見一團黑色物體蜷縮，經擾動發現是條活生生巨蟒，工人、里民合力將約4公尺、上百公斤巨蟒裝進塑膠帆布袋，並在大樹區斜張橋附近野放。

高市農業局表示，該蛇是屬於外來種的網紋蟒，可能是民眾養來當寵物後棄養，網紋蟒無毒，也不會主動攻擊人類，但人類如果侵入牠的地盤，還是有可能被蟒蛇捲死或吞食，網紋蟒不是保育類，但要在野外看到如此巨大體型，機率非常低。

河川局在高屏溪大坑里段進行清淤作業時，怪手挖砂時，覺得前方有疑似蜷縮物體，工人與附近居民向前查探，赫然發現是條巨蟒，原本毫無動作，大家以為牠已經死亡，後來緩緩移動時，嚇壞眾人。

4名工人、居民合力將巨蟒抓進帆布袋，過程喊：「好重！」但巨蟒沒有太多掙扎。網紋蟒不是保育類，廠商一度試圖幫牠尋找飼主，但遍尋不著，最後只好將牠野放。

大樹區居民說，首次在高屏溪看到這麼大巨蟒，附近有學校及住家，還是擔心巨蟒會對人造成威脅。

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