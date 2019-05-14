同婚上路將取消伴侶註記？ 北市府表態不宜貿然廢止

2019-05-14 14:34

〔記者郭安家／台北報導〕在5月24日同婚合法前，估計全國已有4000對同性伴侶先行註記，其中900多位在北市，台北市議會民政委員會今早要求台北市政府報告配套措施，但台北市議員苗博雅指，目前北市預約登記結婚約200對，疑問若沒登記結婚，註記將消失？民政局長藍世聰回應，註記不宜貿然廢止，若中央沒硬性規定，北市自己研議。

苗博雅表示，在同婚合法前，註記是輔助功能，倘若發生緊急意外、醫療或伴侶共同買房，可證明同性伴侶；她疑問，北市目前有註記者還沒登記，若沒登記，註記會消失或存續？她認為，本月17日立法院將表決同婚法，若還有註記選項，異性戀也會想要，內政部也許會決定不要註記，她希望北市表達，已註記未登記婚姻伴侶，不要任意更動。

議員黃郁芬也指，很多伴侶註記沒去登記結婚，很正常，婚姻是選擇，要跟家裡溝通、籌備，不能設想說婚姻登記後，所有人都去登記，不太符合現實，希望民政局考量時間要彈性，加上還有繼親收養，北市要表達不可以馬上廢除註記，要有過渡時期。

藍世聰認為，註記不要貿然廢止，但現在還未決定；北市會跟內政部討論過渡時期怎麼處理，退場前要有緩衝機制，若中央沒硬性規定，北市就自己研議。他說，隨著時間，慢慢開始不要採註記、同婚兩軌制，慢慢讓社會接受同婚。

此外，苗博雅表示，更難問題是，若17日表決結果並非同性婚姻法，僅用同性家屬規範，5月24日有人若挑戰錯誤立法，並依大法官748號解釋登記同婚，北市戶政事務所立場腹案為何？

對此，藍世聰僅回應，依法行政，不管喜不喜歡，通過的話，北市就要依法，那民眾只能尋求釋憲。

不過，苗博雅受訪還透露，即便通過行政院同婚法，規定同志只能收養對方親生子女，但有時對方子女非對方親生，且台灣300多個同志家庭可能做人工生殖，目前法令只有其中一人是家長；問題來了，若女同志甲跟乙結婚，由甲親生小孩，甲意外死亡，乙為小孩收養人，乙未來跟丙結婚，但丙不能收養小孩，因為小孩並非以親生，若這3人是異性戀反而可收養小孩，或許還需要技術性親子註記，否則小孩在學校發生意外，家長到校反被問你哪位？（14:51更新）

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