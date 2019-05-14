醫病》宜蘭逾萬名C肝患者待治 衛局偕博愛醫院宣示2022根除

2019-05-14 14:20

〔記者張議晨／宜蘭報導〕肝不好人生黑白，是朗朗上口的廣告詞，宜蘭縣C型肝炎盛行率約5％，有約1萬人正等待治療；羅東博愛醫院與衛生局合作，除C肝病人就醫可快速通關外，還提供3次掛號費免費優待，鼓勵民眾就醫治療。

根據肝病防治學術基金會調查，宜蘭縣截至今年2月約有2萬多人罹患C肝，但排除已接受治療的人口後，仍有1萬多人等待治療。

博愛胃腸肝膽科主任江明峯表示，肝病是台灣國民病，若不治癒，拖久恐惡化成肝硬化甚至肝癌；C肝因無症狀，多數患者因此疏於治療，容易在未知情況下，讓C肝發展至肝硬化甚至肝癌，造成家庭重要打擊。

至於C肝治療，江明峯則說，傳統治療需每週回院打針，但會引起發燒、肌肉痠痛等不適感，讓病人想中斷治療；不過，今年初健保開放C肝口服新藥補助，療程約3個月就可達95％以上治癒率，且較無副作用痛苦，效果較傳統療法為佳。

為鼓勵民眾篩檢、接受治療，博愛醫院今與衛生局合作，在羅東樹林社區舉辦肝癌免費篩檢，盼提高民眾對C肝的病識感。

博愛醫院表示，中央希望2025年可根除C肝，因此今年4月起院方即與衛生局合作，C肝患者除就醫治療時，可快速通關免排隊，另符合條件者，還有3次掛號費補助，希望與衛生局合作，提前在2022年讓C肝在宜蘭根除。

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