C肝根除嘉義比彰化早 議員轟官騙縣長討功勞

2019-04-17 14:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會今開臨時會，民進黨縣議員賴清美打臉衛生局長葉彥伯，她質疑，衛生局4月2日開記者會宣布彰化縣是全國第1個推動3年C肝減半、6年根除，但嘉義早在2016年就已推動上路，混淆訊息討功勞，蒙蔽縣長王惠美，作為不可取。葉彥伯澄清，嘉義用舊藥、彰化新藥治療，計畫內容和執行方式不同，不能相提並論。

賴清美質詢指出，議會肯定衛生局為了找出C肝患者，治療彰化縣約3萬7000名C肝患者的用心，所以即使是全國縣市第2個推動也無傷大雅，但讓人無法苟同的是，盛大召開記者會包裝成全國首發的政策，讓王縣長被蒙在鼓裡，真以為衛生局做事最有效率，搶得全國頭香。

賴清美表示，彰化跟在嘉義後面做，理應認同嘉義是彰化的「前輩」，要尊重嘉義，不是第1個做就不要硬扯說謊，混淆視聽大眾。

遭議員打臉的葉彥伯一臉無奈，他回答解釋，C肝新藥約在2014年到2015年問世，嘉義2016年推動C肝10年根除計畫，當時尚無新藥，使用的藥物是負作用多、治療期要超過半年且治癒率才7到8成的舊藥，新藥是健保署今年編列65億元供應患者健保給付，彰化縣透過跨局處室並與醫療院所合作，全縣動員，找出須治療C肝的患者。

「其實是不是第1個不重要…」葉彥伯說，各縣市做得方案不同，嘉義做的那個模式，彰化縣比嘉義還早1、2年經由萬人健檢找到5000個C肝患者，當時用舊藥治療，現在是新藥。

今年4月2日衛生局於縣府中庭舉辦「C肝根除領先鋒」記者會，在健保署官員、公衛學者專家見證下，誓言3年內要讓全縣C肝患者減半、6年根除的目標，政策為全國第1個以縣市層級全縣動員啟動C肝根除的縣市。

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