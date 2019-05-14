質疑桃園市府不中立 空服工會要監院介入調查

2019-05-14 12:17

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮空服員醞釀罷工，已經展開罷工投票，桃園市空服員職業工會今天前往監察院陳情，質疑桃園市勞動局調查報告偏頗，替長榮資方背書、缺乏工會意見，問題重重，更要工會「不用著墨太多」，要求監察院介入調查並提出糾正。

工會指出，4月勞資爭議調解不成立後，桃園市勞動局公布入廠訪視調查報告，被長榮大量援引，主張桃園市府背書，但調查報告只經過一次調查，會議記錄沒有經過參與人員確認，內容更大量引用資方意見，與長榮內部報告內容高度雷同，也沒有勞方代表簽名。

工會質疑，調查報告對外公布後，才寄給勞方調解委員，問題重重，但當工會前往桃園市政府，要求勞動局說明時，竟然只得到「不用著墨太多」這種說法，因此工會今天來到監察院，請求監察委員介入調查。

工會監事曲佳雲表示，報告中薪資解釋計算模糊，誤解日支費與飛行津貼，例如外站提供餐費30美元，但僅為福利，不能算入經常性薪資，組員若吃不到30美元，或因時差而沒吃到餐點，公司不會補滿30美元；另外，年終獎金平均視為薪資等，也不合理且偏頗。

她指出，勞方調解委員給予許多建議，但報告中看不見任何工會提出的薪資計算方式，統統都是長榮資方的說法，也讓資方拿去大作文章，讓工會無法接受。

工會秘書李怡靜表示，桃園市府失去中立角色，希望監察委員介入調查，並提出糾正或者撤除這份報告。工會仍有誠意與資方協商，但目前看不到資方誠意，甚至威脅罷工則取消免費機票、年終獎金等福利、甚至暫停僱傭關係、影響保險等，目前難相信有誠意。

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