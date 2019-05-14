天鵝湖的天鵝全飛了 消防人員緊急出動…

2019-05-14 11:53

〔記者王涵平／台南報導〕新營天鵝湖公園前天甫迎來3隻澳洲黑天鵝，未料今晨傳「全飛了」，公所急託消防局出動小艇全面搜尋，歷時2個多小時全部找回，公所鬆了一口氣。

因天鵝湖目前僅剩1隻黑天鵝，與天鵝湖名實不符，頑皮世界捐贈3隻進行配對，前天熱鬧舉行迎親活動，未料今日上午公所人員發現3隻新來天鵝竟然不翼而飛，僅剩原先的1隻在飼養區休息，趕緊動員在公園湖區協尋，最後在外湖區水面發現3隻天鵝蹤影，研判是內外湖區之間的拱橋下方水閘門未關，讓天鵝從該處穿越。

由於公所沒有船筏可以將水面上的天鵝趕回內湖區，擔心天鵝再從未設圍籬的廣闊外湖區走失，趕緊請託南市消防局第一大隊出動救生艇，消防人員為避免驚擾天鵝，在38度高溫操著小槳划船，慢慢跟在天鵝後方，一一將3隻天鵝順利趕回內湖區。

公所表示，天鵝一般都會留在內湖區，未來將加強拱橋下方水閘門管理，如救溺需要必須打開，任務結束後再確認上鎖。

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