喵店員融化你！米克斯中途餐廳讓愛進得來、貓出得去

2019-05-19 10:00

〔記者林佳儒／新北報導〕在用餐空間裡，耳邊傳來悅耳「喵喵聲」，身旁小小貓店員穿梭在椅子底下，偶爾還會跳上餐桌討摸，吃飽喝足後，還可以用逗貓棒與貓來個「飯後運動」追逐賽，這樣悠閒的場景，在一間貓中途餐廳時常可以看見。

貓中途寵物餐廳-咪可思啾芭，特別開在安靜的巷子裡，不讓吵雜的車聲影響生活環境，將餐廳結合貓咪「中途之家」，收容超過40隻貓，民眾可以盡微薄之力，幫助、瞭解餐廳內的貓，若剛好考慮養寵物，不用特別前往收容所一趟，店家還可以提供貓咪詳細的性格分析與身體狀況。

台灣咪可思關懷流浪動物協會理事長馮麗珊解釋：「每隻貓來時，會先觀察有無需要立即的醫療投注，再評估適不適合送養、原放或長期照護。」其中淺棕色鯖魚虎斑貓「圓圓」，送來時已有身孕，但因為營養不良，生產後沒有奶水餵養6隻小貓，中途餐廳除了緊急人工餵奶小貓，也幫助圓圓結紮，讓牠食欲逐漸恢復，現在也是隻胖嘟嘟、愛討摸的喵喵了。

除了成貓，還有2隻才剛出生8天的奶貓，店家小心翼翼的捧在掌心，因為餵奶是一件具挑戰性的事，馮麗珊說：「頭往上拉，確保牠吃到東西再慢慢推針，小貓嗆到很危險！緊急措施就是不斷輕拍牠，讓牠自己嗆出來。」店家也提醒民眾，如果發現小貓應該先觀察貓媽媽是否將牠叼回去，如果輕易碰觸留下味道，貓媽媽回來後聞到味道不同，可能不再餵養小猫。

在2年間，咪可思啾芭陸續救援近200隻流浪貓，馮麗珊表示，米克斯組成基因比較多而較少生病，每一隻身上的花紋，更是獨特的印記。領養者Lewis與Dan過去在街上遇見米克斯「歐姆蛋捲」，Dan說：「遇到牠是一個緣分。」但因為租屋等因素無法飼養將牠帶去了中途餐廳，經過半個月的溝通與討論，兩人將「歐姆蛋捲」帶回家領養，Lewis表示，「以往我們對貓可能印象比較難以親近、高傲，中途餐廳製造一個可以跟貓互動的機會。」

貓中途餐廳增加了流浪貓被領養的機會，民眾可以跟浪浪零距離互動，讓一頓餐的時間變得更有意義。

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