老樹普查 最老台東蘇鐵146歲 竟然長在…

2019-05-14 10:44

［記者張存薇／台東報導］台東蘇鐵是台東地區獨有物種，也是台灣唯一原生的蘇鐵類植物，台東縣近日完成第一波樹木普查，從170棵建議樹木中、選出31棵公告列入受保護樹木，其中8棵就是珍貴稀有的台東蘇鐵，且年紀最大的推測有146歲。

台東縣農業處林務科長葉正霖說明，台東縣約在20年前曾普查過，目前共有109棵列管珍貴樹木，因農委會訂定「森林以外之樹木普查方法及受保護樹木認定標準」，規定縣市政府每5年應至少辦理普查1次，東縣也因此也向中央爭取經費，以學校及公家機關範圍內的老樹為主要調查對象，再由屏科大森林系教授王志強團隊審議，選出31棵老樹，即日起公告至6月9日，若無異議將正式列為縣保護樹木。

這次共有8棵台東蘇鐵入列，樹齡最大的是卑南鄉利嘉國小約146歲，關山電光國小有2棵則為70歲「最年輕」，王志強說明，台東蘇鐵和一般「台灣蘇鐵」葉片不同，也是台東獨有物種，在校園內可能因為人為維護，反而生長得比較好。

農業處長許瑞貴表示，列管老樹後續將有經費維護，根據台東縣老樹保護自治條例規定，萬一基地要開發時，也必須原地保存或提出遷植或復育計畫，並由開發展負擔經費，確實保護老樹。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/