中市首長當1999「快閃接線生」 盼市政更接地氣

2019-05-14 10:30

〔記者張菁雅／台中報導〕為了更接地氣，台中市政府局處長及簡任官輪流至1999話務中心擔任接線生，站在第一線傾聽民意。台中市政府研考會主委曾能汀今日表示，為擴大辦理成效，預定今年下半年擴大邀請各單位主管參與此機制。

「哩賀，挖係研考會ㄟ主委！。別擔心，我幫妳查詢公車路線，請稍等喔！」研考會主委曾能汀是負責1999話務中心的機關首長，他昨（13）日擔任起「快閃接線生」，幫一位阿嬤查詢公車路線，讓她順利到醫院看孫子。

曾能汀表示，1999是市府與民眾溝通的重要管道，市長盧秀燕希望施政更貼近民意，因此，市府推動「民意直送！快閃接線生」專案，邀請各局處首長或簡任級主管擔任1999話務中心接線生，站在第一線傾聽民意，並即時下達處理，加速施政效率，同時也體會話務人員的辛勞。

曾能汀指出，為擴大辦理成效，在各局處首長及簡任官之後，預定今年下半年擴大邀請各單位主管參與此機制，讓業務單位主管直接與市民對話，親自說明及宣導政策，希望進一步提升市民對市政的瞭解及滿意程度。

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