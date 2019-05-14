高職女幫阿嬤顧小茶攤 守護一家7口獲慈孝楷模

2019-05-14 09:47

［記者黃旭磊／高雄報導］高職女課餘幫祖母顧茶攤，照護全家7人，獲慈孝家庭楷模獎。明天（週三）為515國際家庭日，高雄市教育局舉辦國際家庭日暨慈孝家庭楷模頒獎儀式，三信家商資料處理科林俞均獲選為高雄市慈孝家庭楷模，由家人及校長林岑校長陪同，接受教育局長吳榕峯表揚，師生均認為得獎當之無愧。

林俞均母親來自越南，父親罹患帕金森氏症、肝硬化臥病，醫藥費及生活開銷沈重，家中僅賴年邁祖母經營小茶攤，維持7口生計；課餘時，林俞均幫奶奶顧攤，煮茶、煮麵服務客人，認為「家人相處時間更重要」，犧牲玩樂不覺孤單。

林俞均說，兄弟姊妹常與家人相處，聽媽媽分享越南生活點滴，教導烹煮河粉料理，也互相分享課堂經驗，較少看電視、電腦，考試成績還不錯。

國中畢業後，林俞均原錄取小港高中，經師長推薦就讀三信家商產學專班，在校成績可望申請進入國立高雄科技大學，利用課餘至中華電信子公司宏華國際上班，半工半讀，減輕家庭經濟負擔。

導師吳允文老師說，俞均自我要求高，任事積極負責，與師長同學互動謙恭有禮，堪稱品學兼優，希望逆境打拼榜樣感染更多同學。

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