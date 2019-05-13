罷工警報響 長榮董事長面見交通部：願加強勞資溝通

2019-05-13 19:54

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮航空空服員醞釀罷工，今天開始投票，工會設立雙重門檻，總同意票數須達會員數的一半、且長榮分會同意票數要達8成才過關。交通部繼上週五邀工會見面，充分討論訴求後，認為勞資雙方差距不大，今天下午首度找長榮資方談，歷經將近3小時，長榮針對加強勞資溝通、照顧員工等釋出善意。

桃園市空服員職業工會今天起至6月6日罷工投票，仍開放對等協商機會，呼籲長榮停止打壓，拿出誠意。

交通部政次王國材表示，行政院已召開跨部會應變小組，包括交通部、勞動部與消保處。交通部上週五接待工會，認為雙方差距不大，工會訴求的疲勞航班已從9條收斂為東京、北京等2條；勞工董事也有折衷方案，在重要議題上有勞工代表列席；日支費部分，由於長榮認為與華航差距不大，交通部希望工會精算。

王國材說，目標罷工投票結束前縮小雙方差距，停止罷工。交通部今天下午4點半找長榮來談，長榮董事長林寶水親自出席，雙方針對勞工董事、禁搭便車充分交換意見，長榮仍表達在公司治理上有困難，實難讓步。

但王國材透露，長榮願意加強勞資溝通平台、照顧全體員工，也願意就交通部與工會討論的替代方案攜回討論，盼持續縮小差距，希望罷工不要發生。

王國材說，一旦罷工，預估時間點恐落於端午連假或暑假旺季，將請華航全力協助旅客簽轉、加開班次。

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