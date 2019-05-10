長榮空服員下週罷工投票 工會幹部今赴交通部交換意見

2019-05-10 19:20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會下週將發起對長榮航空的罷工投票，桃空職工3位代表，今日下午赴交通部拜會政務次長王國材、民航局長林國顯等人。桃空職工監事曲佳雲表示，今主要是針對長榮空服員的勞資爭議，要與交通部交換意見，第一是禁搭便車所造成的差別待遇，不會造成飛安疑慮，還能促進工會團結；第二是工會要求有基層員工參與經營階層（例如增設勞工董事），不是要威脅公司經營管理，而是藉由這樣管道去監督、協助公司經營。希望交通部、勞動部等政府單位，能夠出面促成勞資雙方合理、有效的協商。

曲佳雲表示，現在工會罷工投票都還沒開始，長榮就已經開始透過威脅、恐嚇手段積極打壓，希望公司能尊重員工投票的自主性。另外，今日稍早有赴勞動部，對於長榮航空提出罷工導致公司損失，要取消員工優待票、年終獎金、不幫員工加薪等，勞動部有說這些舉動已涉及違法，工會也已正式向勞動部提出不當勞動行為裁決申請。

對於，交通部長林佳龍支持航空業應有罷工預告期，曲佳雲表示，從近3年前開始與公司進行團體協約的協商至今，不就一直有向社會大眾宣告，可能會走到罷工的狀況；且工會立場一向是不放棄協商可能，希望政府能秉持公正角度，站出來幫勞資雙方進行合理協商。所以未正式進行有效協商前，就要直接談罷工預告期，邏輯上不那麼合適。曲佳雲強調，沒有人希望真的走到罷工，一旦發起罷工行動，對勞資雙方都是很大傷害。

今日有長榮地勤在臉書發起「綠絲帶活動」，透過拍攝照片、影片，傳達「我長榮我驕傲的」理念，並說「綠色」是長榮航空的代表色，絲帶則代表著他們都是一家人，緊緊地繫在一起，以身在這一個大家庭為傲；希望能透過綠絲帶活動表達，傳達他們所追求的是一個和平、理性、團結一致來謀求勞資雙方共贏的理念。對此，桃空職工副秘書長周聖凱表示，員工會發起這個活動跟公司非常有關係，就是因為公司出言恐嚇全體員工，會因為罷工而造成權利、福利受害，提醒長榮若繼續用強硬態度，逼工會上談判桌不會有好效果，呼籲收回目前為止的打壓（不加薪、停優待票、年終），協商才有可能進行。

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