新北山坡地線上查詢系統 今起上線

2019-05-13 22:44

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府農業局推出「山坡地範圍線上公開查詢系統」（www.ntpcswc.ntpc.gov.tw），民眾即日起可利用網路查詢新北市轄內土地是否座落山坡地範圍，不用再透過公文往返，減短7天以上函詢時間。民眾可於查詢網頁上，選擇土地所座落區位並輸入地段地號，就能得知是否為法定山坡地，也可下載PDF檔。

農業局表示，山坡地範圍線上查詢系統不僅能查詢是否為山坡地，也提供特定水土保持區查詢，讓民眾依水土保持法相關規定開發使用。

農業局補充，新北市2011年起持續辦理淡水、貢寮等7個行政區山坡地劃出作業，因此地籍資料每年都有辦理重測或合併分割，造成地號變動，原有山坡地範圍圖資也已不符現況，山坡地線上查詢系統將既有山坡地範圍紙本圖資剔除劃出區域並數位化，套疊至新北市最新地籍網路平台上，解決不符問題。

農業局提醒，若查詢土地位於山坡地範圍，民眾於開發前應先擬具水土保持申請書件並經核定後，始得施作。因系統現屬測試階段，倘若民眾對於系統操作、資料或水土保持申請流程等有疑問，可聯繫新北農業局山坡地保育科29686345。

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