候車亭不見了？！ 屏縣︰全縣逐步汰換

2019-05-13 15:50

〔記者葉永騫／萬丹報導〕候車亭竟然不見拆除了，讓等公車的民眾嚇了一大跳，縣府表示，全縣正逐步汰換增建候車亭，完工後將會美輪美奐。

台27線萬丹鄉南下路段沿線，最近民眾發現許多舊式水泥候車亭突然不見拆除了，民眾以為發生了什麼事？是不是車站取消了？到處詢問。

縣府交通處表示，屏東縣天氣炎熱，搭乘公車者多數為年長者及學生，候車時需要有遮蔽的地方，但許多地方不是沒有興建候車亭，就是候車亭年代太久遠需要改建，因此縣府從100年起開始進行逐步汰換、新建候車亭，至今已完成86座候車亭，今年更向公路總局爭取了1250萬元，縣府配合款70萬元，總計1320萬元設立50座的候車亭。

今年汰換及新建的地點已經擇定，屏東市有千禧公園、陸興高中、屏大附小、屏東大學、復興國小等地點，萬丹鄉則有瓦磘、後大厝、下新吉庄等站，並不是只有針對台27線路段，因此民眾發現候車亭不見拆除了不用慌，縣府將增建更新的候車亭讓民眾等車更便利。

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