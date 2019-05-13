風格像文青咖啡館 竹北國中學生愛上圖書館

2019-05-13 15:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北國中申請教育部社區共讀站計畫補助，利用學校閒置空間改建成圖書館，設計採用荷蘭現代藝術大師蒙德里安和簡約、文青風格，感覺像文青Fu的咖啡館，學生們變得愛上圖書館，校方預計下學期開放社區民眾使用。

由於少子化等因素，竹北國中近3、4年來學生數減少100多人，現有約1000餘名學生。為靈活運用閒置空間，繼成立新竹縣區域職業試探與體驗示範中心之後，校方向教育部申請補助社區共讀站計畫，改造教室成為圖書館，近日落成啟用。

竹北國中校長劉安倫表示，學校原圖書館老舊且位在4樓，使用情況不佳，因此校方爭取280萬元補助，改建閒置教室成為3間多功能圖書館，由該校美術組長范逸芳以蒙德里安新造型主義的特色，飾以大量色塊與幾何線條。

第一間取名「讀冊館」，設計充滿簡約、文青、工業風格，給人感覺有咖啡館的Fu，希望吸引孩子喜歡上圖書館，以達到培養學生閱讀習慣的目的。圖書館緊臨社區公園和側門，陽光透過綠葉枝脈灑進，伴隨蟲鳴鳥叫聲，為書香增添綠意和朝氣！

第二間「學思堂」，提供師生獨立不受干擾的討論空間，鼓勵孩子思考、交流。第三間是「築夢書齋」，該校有200多箱多元主題的箱書，上閱讀課程的師生們可以在這裡分組討論。

劉安倫說，圖書館藏書2萬多冊，預計下學期的週末假日或是晚間，開放社區民眾使用，寒、暑假也會提供學子閱讀、自習，更鼓勵社區親子共讀，以達資源分享。

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