全國專題及創意製作競賽 中山工商2女生在餐旅群奪冠

2019-05-13 14:55

〔記者洪臣宏／高雄報導〕教育部「全國高級中等學校專業群科2019年專題及創意製作競賽」，中山工商楊霖、曹雯絜以白河蓮子取代白豆沙餡，輔以天然色素研發四種日式和果子，再以赤藻糖醇取降低甜度及熱量，推廣在地食材又具養生概念，在餐旅群奪冠。

除此之外，外語群也拿下第2、3名及3個佳作，校長林昭億表示，得獎者不僅獲獎金鼓勵，參加四技二專技優甄審還能大加分。該項競賽於11日於台灣師範大學和平校區閉幕，校方今天公開表揚。

楊霖、曹雯絜是高2女生，其「流蓮忘返-菓然不同」專題在110件作品中脫穎而出，她們以白河蓮子取代白豆沙餡，輔以甜菜根粉、菠菜粉、黃槴子粉、紅麴粉、南瓜粉、蝶豆花粉等天然色素色，研發出春夏秋冬四種日式和果子，再以赤藻糖醇取降低甜度及熱量。

應用外語科日文組的李玄龍、龔筱涵、洪宜芬，利用梵谷點描法畫出日本人時下喜愛的「高屏八景」繪葉書，再帶著書到各景點對日籍遊客導覽解讀。陳位仙、鄭筱螢及羅毓婷的「高雄wonderful-日語導覽學習包」，是以日語導覽學習網站及手繪旅遊地圖，讓日籍旅人均可藉由掃描QR Code善用交通網，飽覽高雄風光美景及美食。

應用外語科英文組莊陳泉逸、陳宥妡、張瑋庭、蔡捷喻，透過訪談喜劇演員郭子乾，以脫口秀型態拍攝「非洲豬瘟」，上傳YouTube並成立IG專頁，獲致廣大迴響，這次以「用我們的方式認識世界」榮獲外語群專題組第3名。

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