托嬰中心違規資料難查 北市社會局允3個月內整合網站

2019-05-13 14:57

〔記者蔡思培／台北報導〕近來虐兒、虐嬰案頻傳，就連評鑑獲甲等的托嬰中心也傳出虐嬰情形。北市議員林穎孟就提案，希望北市社會局建構單一網站整合系統，讓民眾清楚掌握托嬰中心的完整資訊。對此社會局回應，將在3個月內整合網站。

林穎孟今在民政委員會指出，目前幼兒園違法、評鑑部分屬於教育局業務，托育機構才屬社會局業務，她呼籲兩個局處之間進行整合。林穎孟建議社會局與教育局參考美國加州的整合網站，完整列出機構基本資料、違法紀錄與內容，讓家長了解哪些幼兒園有問題，她也希望整合式系統提供email訂閱服務，如果有違規情形或資訊更新，家長都能直接掌握。

議員苗博雅也質疑，有的托嬰中心過去發生不當案件，但網路上卻只有每三年評鑑結果，查不到違規紀錄，家長只能靠上網搜尋評價。她直言送小孩去托嬰中心就像買樂透，還要碰運氣。苗博雅說，現在勞動局都會貼出違法名單，勞工可以上網查，希望社會局也公布托嬰業者的違規事項，方便家長查詢。

社會局長陳雪慧表示，目前違規資訊都有公布，只是透過局網新聞稿方式公布，評鑑資訊記錄在評鑑頁面，違規資訊則列在違規頁面，查詢起來確實不容易，也沒從使用者角度來看。陳雪慧說，單一網站整合優化很重要，她也認為提供托嬰中心訂閱資訊，讓家長直接更新資訊是個好點子，這樣家長可以馬上知道托嬰中心最近是否有出事、被限期改善。陳雪慧表示，預計在3個月內做好網站優化，未來應會公布業者從立案以來的違規紀錄。

陳雪慧也談起托嬰中心裝監視器、進行雲端監控的問題，她表示雲端監看並沒有違法，不過要裝幾台、資料保留多久這方面還有困難。目前雖規定保留至少14天、至多30天，但有些業者的設備老舊，無法保留那麼久，若未來規定保留時間較長，業者可能就要更換設備。她也說，北市有些托嬰中心已推出雲端監看服務，但家長可能看了畫面後就一直聯絡保母，讓保母忙著接電話、無法專心在照顧上。陳雪慧表示，目前不會用法令強制，希望業者自行與家長進行協商。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/