台中修學旅行正夯 越南學生走讀中區之美

2019-05-13 14:32

〔記者歐素美／台中報導〕海外學生來台中修學旅行蔚為風潮！繼140多名香港沙田蘇浙公學中學生日前到台中遊學，南華大學旅遊管理學系越南班23名學生，也在母親節走讀台中中區，感受舊城區百年歷史與多元文化薈萃的獨特魅力。

觀旅局長林筱淇表示，台中自然生態、文化歷史資產豐沛，環境教育場域更是友善且多元，是近年亞洲首選修學旅遊目的地，其上任即鎖定亞洲修學旅遊客源市場，加強行銷推廣，5月初140多名香港沙田蘇浙公學中學生才來台中進行海外遊學研習，這次則是來自越南的大學旅遊科系學生到訪，她鼓勵學生敞開心胸，多認識台中深厚的底蘊與風華，期待未來每人都是最具向心力的台中觀光親善大使。

在觀旅局及中區導覽菁英TC Time Walk 城市體驗團隊陪同下，23名越南學子參訪新南向政策最大的育成搖籃「福爾摩沙雲創基地」，加深台灣前進東協國家圓夢創業孵化歷程的瞭解，並從日治時代建構的新盛橋、第二市場、舊台中火車站，到民國時期開始興盛的青草街、繼光街、一中街、幸發亭蜜豆冰及全安堂太陽餅，壓軸則是東協廣場巡禮，讓同學看到家鄉東亞文化在台中生根萌芽、漸趨茁壯的文化包容。

南華大學旅遊管理學系主任丁誌魰表示，該校越南班同學是姐妹校雙聯學制的學生，主要來自越南教育培訓部評鑑第二名的名校「孫德勝大學」，而台中中區有著全台最具代表性的東南亞文化交融縮影，友善、安全、多元族群共榮，市府更在東協廣場成立全台第一個精通4國東南亞語的旅服借問站，是台灣最早將東南亞新住民移工聚集的地區，系統化打造成友善旅遊地區，吸引了大批東南亞旅客造訪，因此特別安排學生前來觀摩學習，未來學成歸國可望對台越雙方觀光交流具有實質的影響力。

林筱淇表示，亞洲各國近年多透過修學旅行的主題性參訪，來增進青年學子國際觀及競爭力，間接帶動旅遊目的地的觀光發展。今年7月台中也將喜迎近千位香港學生到訪台中遊學，觀旅局亦將秉持熱烈的心情，歡迎每一位來自海內外各地願意深入走讀台中的年輕學子或學生玩家到訪，細細品味台中獨有的韻味與風韻。

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