社區大學可領學習證書 15日起實施

2019-05-13 14:12

〔記者吳柏軒／台北報導〕全台至今已發展出89所社區大學，教育部統計全國每年約40萬人次選讀社大課程，未回應民眾累積學習的成果，今天下午預告新訂「社區大學學習證書發給準則」，未來民眾只要取得社大128學分以上，就可領到地方首長頒發的畢業證書。

教育部終身教育司長黃月麗表示，這是終身學習史上的頭一遭，透過法源授權，讓由地方主管的社區大學可頒發學習證書，統一過往不同地區的社大證明，跨區域累計學分之外，當民眾取得16學分可領「學群證書」、32學分可領「領域證書」，只要128學分以上就可領「畢業證書」

黃月麗強調，相關證書並非正規學制或學位授予，音社大定位是鼓勵民眾終身學習，不少人到社大，是為了純粹學習、交朋友等，證書透過法制完善基礎，可健全未來社區大學發展，也相信國人越來越了解社大後，能更加支持。

舉例來說，如社大的學員修習咖啡豆產地與自然環境關係、咖啡豆烘焙、咖啡沖泡、咖啡行銷等課程，參與相關社團、工作坊、專題或行動學習等，取得32學分以上，就可由各地縣市已首長名義頒發「領域證書」，成為社大認證的咖啡達人。

另，黃月麗說，社大的各種學習證書，雖然無法用在升學，也跟職業證照不同，但仍是民眾透過終身學習管道，取得社大的認證，將來如有企業公司認同，也可在工作職涯上加分。

而目前台灣師範大學、空中大學等則接受教育部委託，針對社大的相關課程進行認證，黃月麗說，若民眾修習完社大課程後，想拿來抵免一般大學的學分數，透過台師大及空大的認證採計後，有機會抵免掉部分學分數，亦等於對正規學制有所幫助。

教育部今下午4點會將相關辦法上網預告，並預計15日起就會實施，讓社大畢業證書順利發放。

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