仍傳民眾遭染狂犬病鼬獾咬傷 台南巡迴施打狂犬疫苗

2019-05-13 11:48

〔記者王涵平／台南報導〕台灣仍傳民眾遭染狂犬病鼬獾咬傷的案例，動保處下鄉巡迴加強注射疫苗，民眾掃QRCode即可查詢巡迴時程。

動保處表示，每年都會在狂犬病高風險區辦理狂犬病巡迴注射工作，透過區公所向里民宣傳注射訊息。今年第2梯次的巡迴注射工作將於5月底開始進行，針對狂犬病高風險區，包括東山區、大內區、山上區、新化區、官田區等5個行政區進行犬貓狂犬病巡迴預防注射。

動保處也在21個區公所駐點服務施打狂犬病疫苗，民眾可多加利用，詳細活動行程及相關資訊可直接上動保處官網查詢；並記得每年為家中飼養犬貓施打狂犬病疫苗，如果沒有定期施打狂犬病疫苗，飼主會被裁處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

動保處指出，所有溫血動物均會感染狂犬病，最可怕的是致死率近100％，民眾應提高警覺，家中犬貓出生滿3個月還未施打狂犬病疫苗，或狂犬病預防注射已經超過1年以上者，應儘速接受預防注射。民眾如發現鼬獾及白鼻心等食肉目野生動物屍體或疑似感染者，不要碰觸，請通知動保處處理專線06-2965945（24小時）、狂犬病防疫專線06-2130958。

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