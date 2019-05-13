月津港整治現魚屍 南市府都發局：將審慎因應生態議題

2019-05-13 10:52

〔記者王涵平／台南報導〕月津港整治工程疑造成魚隻死亡，引發民眾對於生態、環境衛生疑慮，南市議員李宗翰要求施工單位採生態工法，南市都發局表示魚屍已清除，存活魚群已打撈放流。

李宗翰今邀相關單位前往月津港會勘，指民眾反映市府進行整治月津港工程，上月底疑因未進行生態維護導致魚類死亡，並造成臭味飄散。

南市都市發展局表示，當時因工程為趕雨季前工程進度，迅速排流放水體，致使水中氧氣不足引起魚隻死亡，當時池內魚屍已全數撈起並掩埋，另因氣溫升高引發臭味，都發局及施工單位對附近住戶表達歉意，剩餘魚群逐日打撈往下游排放，目前已無魚群死亡情形。

都發局指出，每年月津港燈會舉辦的場地公1、17，已是10年前開闢興建，因公園全數面積除步道外均為水域，池底土質為爛泥，施工機具進入立即沉陷，當年做法即排放水後經長時間曝曬使其乾涸才能施工，是有相當難度的工程。

另，公1、17的邊坡因長年燈會舉辦，水位昇降造成崩坍嚴重滑移，池底地形更已轉變，在水位下降後始發現池底最深處變成在浮動碼頭週邊，也是剩餘魚群集中的地方，近日廠商均採用桶筏跟人力捕撈的方式載往下游，包括吳郭魚、鯽魚等後續放生的數量已經超過200尾。後續施工將謹慎因應生態議題，避免再對環境造成衝擊。

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