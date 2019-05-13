交通部本週找長榮談 目標罷工投票結束前解決爭議

2019-05-13 09:21

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮空服員醞釀罷工，所屬桃園市空服員職業工會今天起發動罷工投票，交通部政次王國材表示，行政院長蘇貞昌已責成行政院副院長陳其邁，召開跨部會應變小組，包括交通部、勞動部與消保處等單位。交通部上週已與工會討論，認為雙方差距不大，本週將找資方來談，希望持續縮小差距，罷工投票是工會的權利，繼續進行，但希望罷工不要發生。

王國材說，罷工投票到6月6日、接下來尖峰為端午節連假與暑假旺季，民航局已責成長榮、華航全力協助，建議旅客注意兩段時間，也請華航全力支援簽轉加開班次，仍希望罷工不要發生，但一旦真的發生，希望衝擊是最小的。

王國材也說，這段時間勞動部與交通部一直協商，上週與工會徹底討論，工會也釋出善意，希望很快與長榮資方談，若大家可以各退一步，讓罷工不要發生，交通部趕快來做，希望罷工投票結束前，勞資雙方達成共識，隨時停止勞資爭議、停止罷工。

立委鄭寶清詢問交通部與工會討論的具體折衷方案，王國材表示，上週五與工會見面，包括勞工董事、禁搭便車條款，希望有替代方案，但目前資方尚未討論。

另外，疲勞航班也從9條收斂為2條，分別為台北─東京、台北─北京；勞工董事方面，目前私部門都沒有，但國營事業有，希望重要議題上有勞工代表列席，日支費部分，長榮認為與華航差不多，希望工會精算差距。

針對長榮祭出反制手段，停發年終、不調薪、暫停員工優待票，工會質疑構成不當勞動行為，王國材說，由勞動部解釋，但要求長榮協助旅客簽轉，並由所屬星空聯盟友航與華航支援，並即時通知所有購票旅客航班異動狀況。

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