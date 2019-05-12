新竹市的「松菸」？83歲市定古蹟「新竹專賣局」可望修復活化！

2019-05-12 23:19

［記者洪美秀／新竹報導］長期未被看見、隱沒在新竹市區的83歲市定古蹟「新竹專賣局」，可望進行修復活化、對外開放！前新竹市文化局長廖志堅甫接任台酒副總經理，日前就與市長林智堅到新竹市「新竹專賣局」會勘，廖志堅說，新竹專賣局長期封閉未開放，實在可惜，將啟動修復活化計畫，未來希望打造如台北松菸或埔里酒廠及南投酒廠的觀光文化據點，打開新竹專賣局空間，成為全民共享的開放場域。

林智堅獲悉新竹專賣局可望修復活化的訊息也說，1936年落成，已83歲的新竹專賣局，目前僅供台酒公司新竹營業所辦公使用，未對外開放，實在可惜，日前他與廖志堅第一次踏入這棟優美的古蹟，深覺專賣局極具活化再利用的潛力。

他說，新竹專賣局除建築具特色，因位在舊城區步行城市範圍內，臨近新竹火車站、迎曦東門城、州圖書館、新竹市役所、新竹州廳及辛志平校長故居，是重要的舊城區城市紋理，也是市民的共同記憶，市府會全力協助促成專賣局活化再利用。

新竹市文化局表示，新竹菸酒公賣局建築，日治時期稱「臺灣總督府專賣局新竹支局」，1936年啟用，這棟以水平線條為設計主軸的建築物，具現代建築精神，設計者是總督府專賣局的建築技師梅澤捨次郎。受現代主義影響，作品強調水平線條，去除不必要的裝飾，立面開窗以長形方窗為主，配合水平線條的洗石子雨庇、窗臺，極具現代主義建築特色。

廳舍建築包含辦公廳及倉庫二部份，廳舍為3樓加強磚造建築物，1樓為玄關、公眾等待室、大廳、支局長室等主要空間，二樓則為事務室、書類倉庫及餐廳等，3樓為會議空間。期許專賣局透過修復過程活化，讓古蹟貼近市民生活。

台酒副總經理廖志堅說，新竹專賣局目前除本體是市定古蹟，包括1號倉庫也被登錄為歷史建築，但2號倉庫還未被登錄，將協請新竹市文化局請文資委員會再會勘審查，未來將整體規畫，並提出修復活化計畫，未來將打開新竹專賣局古蹟建築，打造如松菸的藝文場域或埔里酒廠等觀光據點，達到活化古蹟及促進傳產台酒行銷的目的，相信新竹專賣局將成為竹市另個觀光文化新據點。

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