台北市長柯文哲參訪台中港三井outlet 成可愛動物區的吉祥物

2019-05-12 20:58

〔記者歐素美／台中報導〕台市長柯文哲今天到台中港三井outlet，眾人爭相搶著跟他合照，媒體詢問柯文哲是否是在為參選總統試水溫；市政府顧問蔡壁如笑說，「柯P就是可愛動物區的吉祥物，走到哪裡，每個人都要跟他照相」。

台北市長柯文哲今天下午4點到台中港三井outlet，聽取簡報後就到outlet大廳與民眾合照，過程中許多民眾發現柯P，即爭相拿起手機拍照錄影，等著和柯Ｐ合照的民眾更是大排長龍，人氣頗旺。

柯文哲未接受記者採訪，市政府顧問蔡壁如表示，台中港三井outlet去年底才開幕，是繼林口outlet之後，中台灣最大的outlet，因柯P都沒有逛過街，幕僚想逛街，因為沒時間，才趁今天行程跑完了，請柯P來看一下shopping mall長什樣子。

記者詢問「柯P與民眾合照是為參選總統試水溫？」蔡璧如笑說，「他就是可愛動物區的吉祥物，走到哪裡，每個人都要跟他照相」。

柯文哲到台中港三井outlet，台中市無黨籍議員陳廷秀及民進黨議員楊典忠也都到場，陳廷秀表力挺柯文哲選總統，楊典忠則表示，因柯文哲市府顧問周榆修是梧棲人，兩人是舊識，才盡地主之誼到場，總統還是會支持民進黨的候選人。

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