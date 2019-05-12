同婚登記5/24起跑 苗栗縣民政處：辦理免預約

2019-05-12 17:02

［記者鄭名翔／苗栗報導］同性婚姻將於5月24日合法化，全國包括6都在內共15縣市的民政單位開放預約登記結婚，而苗栗縣則未提出相關措施，日前甚至傳出戶政人員要求民眾「去台北登記」；苗栗縣政府民政處長彭基山表示，24日當天為上班日，民眾可隨是到戶政機關辦理登記，毋需預約，另也會加強第一線人員教育訓練，避免誤會。

大法官於2年前做出的748號解釋文宣告民法限定婚姻須為1男1女結合違憲，今年5月24日將自動生效；行政院因應去年公投結果提出的「司法院釋字第748號解釋施行法」將於5月17日送交立法院表決，而無論最後同婚法律依何形式通過，24日起同性婚姻將確定可受法律保障。

彭基山說，預約登記只是形式問題，24日當天為上班日，戶政人員皆可隨時受理登記，縣府也已做好準備；但彭也坦言，目前專法尚未通過，屆時要依據民法或專法辦理對執行機關而言無所適從，民政處規劃，若通過專法將依專法辦理，若無則依照民法辦理。

為迎接婚姻平權、增加理性對話，苗栗史上首場性別平權遊行活動也於昨天圓滿落幕，吸引約2000人共襄盛舉。極力為同志發聲的苗栗縣議員宋國鼎表示，苗縣府儘管稱已準備好，但仍只是基於行政本位立場，並無法基於同理心給予與自身權益相關的民眾友善服務，仍有改進空間。

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