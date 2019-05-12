慈濟台中市戶外浴佛大典 交通部長林佳龍出席

2019-05-12 13:22

〔記者歐素美／台中報導〕 2019年慈濟台中市戶外浴佛大典，今天在台中慈濟醫院舉行，結合「佛誕節、母親節、全球慈濟日」，三節合一，吸引逾6千人參與，交通部長林佳龍、台中市副市長楊瓊瓔都出席，凝聚眾人善念，感恩佛恩、親恩、眾生恩。

台中慈濟醫院院長簡守信表示，近幾年全球受到極端氣候影響非常大，唯有人心改變，才能改變氣候。他說，慈濟每年都舉辦浴佛典禮，參與民眾與同仁都可以藉此機會沈澱身心，找到繼續為地球付出、為病人付出的動能。

今年浴佛典禮也特別為東非三國祈福，藉由大眾祈禱，落實大愛共行，人人付出善心念與實際捐助，期望颶風災害後的災民，生活逐漸重建恢復正常。

浴佛典禮在台中慈濟醫院停車廣場舉行，不少可行動的病患在家屬攙扶下或坐輪椅到場，一起為全世界祈福，也迴向自己與家人。

從 空中鳥瞰台中慈濟醫院第二院區停車場，眾人衣著顏色展現出「大愛共行」與慈濟五十三與飛天菩薩形象，非常壯觀。

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