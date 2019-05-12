台中榮總爆疥瘡群聚感染 14名護理師及4病患感染

2019-05-12 13:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中榮總爆發疥瘡群聚感染！1名腎病病人住院治療，因自稱有牛皮癬，治療多時未見好轉，院方會診皮膚科後，4月赫然確診為疥瘡，追蹤68名接觸者後，包含個案在內共14名護理師及4病患被傳染，目前經治療後均已痊癒，未再傳新增個案。

衛生局：未再傳新增個案

台中市衛生局指出，疥瘡非法定傳染病，5月1日接獲台中榮總通報院內出現疥瘡群聚感染事件，經調查，是院方2月收治1名60餘歲腎病症候群男性，該名病人住院時有皮膚狀況，向院方表示住院前就已有該症狀，也曾到外面皮膚科診療為牛皮癬、乾癬，住院後因皮膚症狀未見改善，院方會診皮膚科，4月3日確診為疥瘡，院方即對該個案隔離治療。

衛生局指出，因個案長期照顧中風在家的另一半，老人因抵抗力弱，可能因此感染瘡，經清查共有68名與該個案有接觸史者，均予以預防投藥。

衛生局指出，共有14護理人員及另3名非同病房的病患出現疥瘡症狀，經治療後目前3病患均已痊癒出院，護理人員也已陸續回到工作崗位；目前未傳出新增感染個案，將持續監測到6月26日，如無新增個案可解除列管。

台中榮總指出，該名個案住院時皮膚並未出現疥瘡典型的的紅疹症狀，會診的皮膚科醫師謹慎起見，採病人皮屑檢體化驗，4月3日確診是疥瘡後，即調查包括護理師、清潔工等接觸史者，4月8日有護理人員也出現症狀，經清查60餘接觸史者後，最後14名護理人員出現症狀，最後有2人排除感染疥瘡，另有3名病患感染。

院方：第一時間消毒、清理環境

台中榮總指出，由於疥瘡的第一線常規治療用藥仍是塗抹藥膏，且藥效明顯；針對健保有條件給付的口服用藥目前正進行採購中，預計下個月即能到藥。

台中榮總指出，在確診病人感染疥瘡後，第一時間針對第一線接觸到該病人的相關人員預防性投藥，但也向其餘相關人員表示若有疑慮者可先到外院或藥局自購口服用藥預防性投藥，院方會負擔相關費用，並無要自行負擔的情事。

台中榮總指出，疥瘡並非法定傳染病，在確診個案後，院方也積極處理，並非隱匿；目前感染個案均已治療完成，院方也在第一時間消毒、清理環境，請民眾放心。

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