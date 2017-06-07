北市疑爆發疥瘡群聚感染 敦化國小24童隔離上課

2017-06-07 12:39

〔記者張議晨／台北報導〕台北市敦化國小驚傳24名學生疑似群聚感染疥瘡！台北市衛生局2日接獲校方通報，同一班級有24人陸續出現紅疹、發癢症狀，經醫師初步判定，疑似是疥瘡造成的感染。衛生局指出，現已針對感染者投藥，有15人紅疹已退，其餘學生紅疹症狀也已減緩；不過，檢體還無法判斷是否為疥蟎所引起，病因還須釐清。

敦化國小6月2日發現一班多人出現紅疹等類皮膚病症狀，2日下午通報衛生局，隔天衛生局進入校園調查，並針對發病班級進行多次環境消毒，學生則改至5樓教室上課，持續觀察有無新增病例。

衛生局疾管處長陳少卿表示，2日下午約4時接獲敦化國小通報後，因已到放學時間，隔日才展開行動，經醫師初步診斷，懷疑是疥瘡感染。

出現紅疹的學生，發癢部位集中在皮膚皺褶處，陳少卿說，因發病學生都在同一班級，其他班級並未出現症狀，醫師才會研判應是疥蟎引起的群聚感染，不過，進一步採集3名學童皮膚檢體，結果為陰性，詳細感染原因還要調查，不排除是其他原因造成紅疹。。至於同住家人有無出現相同症狀，也已請學校進一步調查。

疥瘡常發生於老人機構，每年都會傳出零星病例，但陳少卿坦言，同一班級有24人出現群聚感染狀況非常少見，現已往前追溯該班學生近期有無校外參訪，追蹤發病原因。