| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

北市疑爆發疥瘡群聚感染 敦化國小24童隔離上課

2017-06-07  12:39

〔記者張議晨／台北報導〕台北市敦化國小驚傳24名學生疑似群聚感染疥瘡！台北市衛生局2日接獲校方通報，同一班級有24人陸續出現紅疹、發癢症狀，經醫師初步判定，疑似是疥瘡造成的感染。衛生局指出，現已針對感染者投藥，有15人紅疹已退，其餘學生紅疹症狀也已減緩；不過，檢體還無法判斷是否為疥蟎所引起，病因還須釐清。

敦化國小6月2日發現一班多人出現紅疹等類皮膚病症狀，2日下午通報衛生局，隔天衛生局進入校園調查，並針對發病班級進行多次環境消毒，學生則改至5樓教室上課，持續觀察有無新增病例。

衛生局疾管處長陳少卿表示，2日下午約4時接獲敦化國小通報後，因已到放學時間，隔日才展開行動，經醫師初步診斷，懷疑是疥瘡感染。

出現紅疹的學生，發癢部位集中在皮膚皺褶處，陳少卿說，因發病學生都在同一班級，其他班級並未出現症狀，醫師才會研判應是疥蟎引起的群聚感染，不過，進一步採集3名學童皮膚檢體，結果為陰性，詳細感染原因還要調查，不排除是其他原因造成紅疹。。至於同住家人有無出現相同症狀，也已請學校進一步調查。

疥瘡常發生於老人機構，每年都會傳出零星病例，但陳少卿坦言，同一班級有24人出現群聚感染狀況非常少見，現已往前追溯該班學生近期有無校外參訪，追蹤發病原因。

廣告
  • 敦化國小疑爆發群聚感染疥瘡。（資料照，家長提供）

    敦化國小疑爆發群聚感染疥瘡。（資料照，家長提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 敦化國小 疥瘡 疥蟎 群聚感染
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧滑溜牛肉片
好清爽✧花椒高麗菜
超簡單！法式烤布蕾
如何挑選新鮮茄子？
轉寄

標題：北市疑爆發疥瘡群聚感染 敦化國小24童隔離上課


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月7日‧星期三‧丁酉年五月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.