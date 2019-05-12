荔枝椿象防治展成效 大坑步道登山健行人潮湧

2019-05-12 13:05

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大坑登山步道扶手有荔枝椿象出沒，民眾不慎觸摸，恐被荔枝椿象的毒液噴濺受傷，觀旅局風景區管理所獲報後於今年4月底始啟動物理防治，每日派員清除6-10號步道扶手的荔枝椿象，並設立告示牌警示，同時民間團體也採取生物防治，施放約2萬隻平腹小蜂，目前效果已逐漸展現，假日民眾到大坑步道登山健行的人潮回升。

觀旅局長林筱淇說，風景區管理所轄管的大坑步道共有12條，其中6號、7號、8號、9號、9-1號及10號等6條步道，是荔枝椿象較常出沒位置，這些步道因登山民眾甚多且生態豐富，不適合噴灑化學藥物，因此採用物理及生物防治法處理。

在生物防治法方面，今年4月中旬已有民間團體於大坑6號步道周邊施放約2萬隻平腹小蜂，風管所也預定在本月份再於9號步道周邊施放平腹小蜂。

在物理防治方面，風管所目前每日派工以吸塵器清除步道扶手的荔枝椿象，以避免登山民眾碰觸扶手，而不慎被荔枝椿象毒液噴到受傷。

林筱淇表示，觀旅局已儘量將步道上的荔枝椿象清除，但可能仍有少部分荔枝椿象來不及清除，提醒民眾接觸扶手前，請先留意扶手上是否有荔枝椿象，若誤觸荔枝椿象或被毒液噴到，應立即以大量清水沖洗稀釋，若皮膚出現灼熱、搔癢等不適症狀，立刻尋求皮膚科醫師的專業協助。

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