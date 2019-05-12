兩度招標失利 將軍區青鯤鯓社區部落防護治理預計下月發包

2019-05-12 12:43

〔記者王涵平／台南報導〕青鯤鯓社區及青山漁港為南市海線重要觀光遊憩景點，但地勢低平且常受暴潮影響，市府辦理部落防護治理工程，2次工程招標失利後，再次上網招標，預計6月完成發包。

南市水利局表示，向水利署爭取前瞻基礎建設計畫辦理「將軍區青鯤鯓社區部落防護治理工程」，獲核列預算4500萬元並完成規劃設計作業，但今年上半年度進行2次工程招標未能順利發包，經重新檢討工項及營建物價，增籌400萬元市府配合款，總預算4900萬元再次招標。

水利局指出，計畫辦理沿線護岸結構及高程補強約586公尺，鞏固抵禦暴潮之防線，針對市場內購置電動伏倒式不鏽鋼水閘門約37公尺，發揮兼具防洪應變及維持市場平時作業動線需要，另為解決北側蒐集水路宣洩不及情形，除預計將進行蒐集水路延伸，將增購0.3cms移動式抽水機組及20HP沉水式機組各2部，以多點抽水方式提高內水抽排效率，再配合農業局災害復建工程｢107年8月豪雨將軍區青山漁港北碼頭、魚市突堤南碼頭及中碼頭災後復建工程｣碼頭設施改善，可望大幅改善地方淹水災情。

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