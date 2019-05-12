《無重力星空》展 即起至6月9日在松菸登場

2019-05-12 12:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕宇宙浩瀚、藝術無邊！《無重力星空》展覽即起至6月9日在松山文創園區LAB創意實驗室展出，由松山文創園區、忠泰美術館共同合作，以宇宙、太陽系、星空為主軸，透過聲響及視覺藝術家無邊際、具穿透性的全新創作，開啟觀眾對宇宙空間、星河氛圍的無窮想像。展覽期間還將有多場表演、對談，拉近藝術與觀眾距離。

松山文創園區長期推動「Lab實驗啟動計劃」，今年與忠泰美術館「奧夫塞計劃Off-Site Project」攜手，打造全新視覺饗宴。忠泰建築文化藝術基金會李彥良執行長表示：「邀請從英國到台灣、從裝置到聲響的藝術家，透過計畫串聯起來，帶給觀眾不一樣的空間、聲響與視覺感受，以及對於未來作品《Lumen》的想像。」

《無重力星空》邀請英國藝術家、創作2015年米蘭世博會英國館《The Hive》的Wolfgang Buttress與協作音樂團隊BE帶來星空聲音圖書館，以裝置「星盒Star Box」連結NASA美國國家航空暨太空總署所提供的即時資訊，與台灣聲響藝術家王福瑞以現地共同創作形式，揉合台灣在地特質，共譜這座島嶼的星辰音景。

展場中另有視覺藝術家陳淑強的作品《際會2》，讓發散著藍色光束的水平儀交錯投射於輕盈、虛無的棉線之間，以雙重感官享受，化為熠熠生輝的銀河。

展覽期間，王福瑞及三位台灣年輕聲響藝術家紀柏豪、王新仁和張欣，將於LAB創意實驗室帶來多場表演、對談，期藉由分享、互動縮短藝術與民眾之距離。

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