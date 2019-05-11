打趴高雄春吶！ 張正傑「無敵海景歌劇院」震撼墾丁

2019-05-11 18:15

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕大提琴家張正傑為了心愛的恆春半島，今天在墾丁龍磐公園打造首創的「海景歌劇院」，國內外一流音樂家齊聚墾丁音樂節獻技，優美的樂音在空曠海岬地形縈繞，上千名來自各地樂迷聽的如痴如醉，展現絕無僅有的世界級海景音樂饗宴，不少年輕樂迷直呼「這無敵海景音樂，才不像高雄春吶」。

這個全球首見的海景歌劇院，以草原為舞台、太平洋為背板，穿著輕鬆的樂迷沒有拘束的或坐或臥，與穿著整齊在音樂廳裡完全不同，下午4點半開場後，歌劇《卡門》的鬥牛士之歌、愛情像小鳥，《杜蘭朵公主》的公主徹夜未眠，「茶花女》的飲酒歌等多首經典曲目輪番上陣，樂迷聽著世界級樂音，看著絕美無敵海景，堪稱最頂級的免費享受。

發起這場全球獨創演出的大提琴音樂家張正傑認為，墾丁近年因為負面消息影響觀光，不捨最愛的台灣度假勝地受傷，去年開始與墾管處研究戶外演出地點，讓美景補足不如音樂廳的設備，希望重新打響墾丁之名，只因他認為「墾丁不應該因為滷味沒落！」

為了找尋適合戶外歌劇的地點，張正傑找了不少景點，卻難以忘記龍磐公園及東海岸線的壯闊，避開落山風季節的影響後，決定在母親節這個週末演出，還找來女高音蔣啟真、翁若珮、男高音王典及男中低音丁一憲等國內外一流音樂家共同演出。

張正傑說，「墾丁有台灣最美的一片海，是我第二個家！」他常到墾丁度假，也總是介紹國外友人到訪，看到前兩年地方觀光有點蕭條，納悶「台灣人到哪裡去了？」希望透過古典音樂力量幫助墾丁重生，重新認識台灣國境之南的美景。

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