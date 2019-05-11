建中生這樣「畫卡」僅拿2分 網友卻大讚他：高手中的高手

一名建中生熟背讀卡機答案和代碼的轉換，成功在成績單上拼出一串「HAPPY GRADUATION JAL BYEBYE（開心畢業JAL掰掰）」（見紫色底線處），引來網友熱烈討論。（圖擷取自臉書）

2019-05-11 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕考試「畫卡」也能玩出創意？有網友昨PO出一張北市建中同學的成績單，結果原本會列出錯誤作答選項的代碼欄，竟出現一串「HAPPY GRADUATION JAL BYEBYE（開心畢業JAL掰掰）」，讓網友紛紛讚嘆「建中真的出才子」，直說這張考卷雖然僅拿到2分，但要想出這些代碼和避開正確答案，是「高手中的高手」！

曾就讀建中的王姓網友昨在臉書PO出這張成績單，他表示「JAL是化學老師的綽號，這張應該是化學考卷」，從照片中可見，一名同學作答的代碼欄，上頭竟印著「HAPPY GRADUATION JAL BYEBYE（開心畢業JAL掰掰）」，在其他同學的作答結果中格外顯眼，且整張考卷只得到2分，令許多網友看了都會心一笑，不過該篇文也疑似釣出作答同學本人，對此他則澄清「這是物理」考卷。

有網友好奇怎麼辦到的，事實上這名建中同學應該是熟背讀卡機答案和代碼的轉換，如代碼H作答時應畫記成AD、代碼P應畫記成ABC，代碼U則應畫記成ADE等等，另外還得避開「完全答對」某題的可能，否則成績單上就不會顯示出錯誤的代碼，也就完成不了這一長串有趣的拼字。

該篇文PO出後引起網友熱烈討論，許多網友紛紛留言「建中出才子」、「這太有創意了吧」、「人家是在背書，他是在背畫卡代碼」、「證明了他每題都會寫耶」、「天才的思維我們凡人跟不上」，另有網友還表示，之前他們同學排字是排成「直」的，也就是每個人的第1題都貢獻1個字母，需要事先套好才能辦到。

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