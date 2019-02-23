「終結放榜新聞」風潮蔓延 建中、北一女配合不發布！

2019-02-23 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕高雄中學、高雄女中的學生於下週一（25日）學測放榜日前夕，發起「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」聯署，雄中、雄女校長也支持保護學生個人隱私，這股風潮蔓延到北部，建國高中、北一女中也配合不再於成績公布當天發布放榜新聞。

《聯合報》報導，建中校長徐建國表示，已與北一女、中山等校連繫，為了避免帶給學生壓力，會配合不再發布滿級分新聞。北一女校長楊世瑞則表示，學測成績公布後仍未真正放榜，此時學生接受訪問壓力大，這個時間點外學生若有其他好表現，透過媒體報導是正向的，她指出，大學放榜後學生是否受訪，會徵詢學生意見。

高雄中學、高雄女中學生發起「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」連署活動，活動中提到，在不同的滿級分故事中，傳遞的都是同一套成功學，再製了升學主義對成功的想像，把成功定義於取得好成績的框架，學生不被鼓勵找尋自己的興趣，扼殺多元自我實現的可能性。

活動中也指出，學業成就具有階級性，但放榜新聞將滿級分當作是努力的成果，消去了對制度本身的反省。此外媒體刺探學生私事，剪裁為符合大眾的口味，也造成學生的傷害。活動希望學校「停止在學測、繁星、第一階段申請、第二階段申請、指考、指考分發等結果放榜後，主動發送採訪通知、主動將學生成績或錄取結果資料洩漏給媒體，並拒絕接受採訪」。

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