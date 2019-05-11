嘉市C肝高風險 肝基會連辦19場免費篩檢

2019-05-11 17:17

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕2018「救救肝苦人」免費肝炎／肝癌篩檢活動，今天起至16日止在嘉義市舉行，將在統一超商元福等10間門市共舉辦19場次，市衛生局針對全市50至64歲未曾接受過B、C肝炎篩檢的民眾寄發篩檢通知，也歡迎20歲以上不知有無B肝或C肝帶原的民眾參加篩檢，所有檢查皆免費。

這項篩檢活動由肝病防治學術基金會、嘉市衛生局、統一超商共同舉辦，嘉基醫院協辦，今天在秀泰嘉義廣場舉行啟動儀式，邀藝人王瞳代言，搭配87樂團表演，現場民眾大跳「愛心手勢舞」，以行動力挺罹患肝炎和肝癌的「肝苦人」，氣氛熱絡。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉市高居全台C肝風險層級第6名，僅次於苗栗縣苑裡鎮、台中市后里區、高雄市梓官區、嘉義縣義竹鄉與雲林縣元長鄉等五個地區，C肝防治是政府相當重視課題，如果篩出有C肝陽性個案，今年政府健保已擴大對C肝民眾治療的給付範圍，不再限定肝纖維化程度就可治療C肝，將協助轉介就醫，接受全口服新藥的治療，把C肝治到好，找回彩色人生。

肝基會執行長楊培銘強調，肝基金與統一超商合作「救救肝苦人」服務計畫，13年來在全台陸續推動免費肝病篩檢與腹部超音波檢查，結合0800-000-583免付費肝病諮詢專線、醫療補助等，總篩檢人數即將突破20萬大關；C肝根治三部曲分別是主動篩檢、積極就醫、早期治療。

統一超商公共事務部協理徐光宇說，今起至16日，嘉市元福等10間門市將提供19場次篩檢、衛教講座等服務，讓超商門市除了是民眾的好鄰居，也是肝病篩檢的前哨站，為民眾健康把關；篩檢時間地點可上嘉市衛生局網站（https://www.cichb.gov.tw/）查詢。

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