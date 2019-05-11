醫訊》每天近35人確診乳癌 癌症基金會：母親節帶媽媽做篩檢

2019-05-11 15:22

〔記者吳亮儀／台北報導〕國人罹癌人數增加，女性乳癌在2016年新發病例高達1萬2672人，換算起來每天有近35名婦女確診；癌症基金會呼籲，母親節最好的禮物就是帶媽媽做乳房篩檢。

根據國健署癌症登記報告，女性標準化癌症發生率為每10萬人口269.1人，前10大癌依序為乳癌、大腸癌、肺癌、甲狀腺癌、肝癌、子宮體癌、卵巢癌、子宮頸癌、皮膚癌、胃癌。

台灣癌症基金會今天舉辦健走活動，呼籲媽媽們注意乳癌威脅；基金會指出，乳癌已連續13年位居國人女性癌症發生率第一，平均每2小時就有近3人確診，且每3人就有1人發生在30歲到49歲年輕女性，是青年女性罹癌最大宗，而45歲到49歲是乳癌發生人數最多的年齡層。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院內科醫師賴基銘提醒，研究顯示乳房攝影檢查可降低40%死亡率，及30%晚期乳癌發生，是最有效的篩檢工具，且乳癌因篩檢而發現的個案，高達8成5以上屬於早期乳癌，約第零期到第2期，而早期發現早期治療，乳癌5年存活率可達90％以上。

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