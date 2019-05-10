抽血就能檢驗大腸癌？醫師：癌症標記僅參考用

2019-05-10 16:02

〔記者吳亮儀／台北報導〕網路傳言，要檢測有無大腸癌，只要看癌症腫瘤標記就可以得知，例如癌胚抗原（CEA）等；不過衛福部和醫師都提醒，檢驗數值只是癌症治療的追蹤和參考用，指數正常或稍微超標，不一定代表有癌症。

許多健康檢查都會有「防癌篩檢」，藉由抽血來檢測是否可能有癌症；防癌篩檢是看「腫瘤標記」、或稱「癌症指數」，臨床上主要用於癌症治療效果的評估和復發追蹤。

台北榮總胃腸肝膽科醫師羅景全說，癌胚抗原（CEA）沒有專一性，很多器官的腫瘤都會影響標記數值，例如胃、小腸和大腸等，如果指數很高，還得去檢查並弄清楚到底是哪個器官出問題。

羅景全說，CEA指數偶爾會高一點，但不一定有臨床意義，例如指數應該低於5，但如果超一點點，可能還要多追蹤，如果超過很多、例如高達20之類的，就一定要馬上作完整檢查。

羅景全說，大部分癌症標示只是參考用，他個人認為專一性較高的是前列腺特異抗原（PSA），跟攝護腺（前列腺）癌有關，它的獨特性夠，但也並不是能完全依賴，還是要做完整檢查。

衛福部國民健康署也專文指出，我國目前大腸癌篩檢使用免疫法糞便潛血檢查，對下消化道出血的敏感度高達8成，由於大腸癌的腫瘤或瘜肉會受到糞便摩擦而流血，血液因而附著在糞便表面排出，若篩檢結果為陽性，後續就要到醫療院所做大腸鏡的檢查。

國健署指出，根據癌症篩檢資料庫顯示，糞便潛血檢查陽性每2人就有1人是瘜肉、每22人就有1人是大腸癌，所以透過糞便潛血檢查能早期發現大腸癌或瘜肉個案，是篩檢大腸癌很好的方式。

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