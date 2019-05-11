龍山國中挖出日軍骨骸？校方急澄清 工頭說有還被託夢

2019-05-11 16:27

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市龍山國中今日上午傳出校園進行整地工程時曾挖出不明疑似二戰時期日本軍人骨骸情事，如今卻演變成詭異的羅生門情節。校方下午正式出面否認有發生類似情形，但工程人員卻言之鑿鑿的說，「確有挖到」，甚至說「事後有被託夢『救我們出來』」。

不過，目前整個開挖尋找骨骸動作僅完成一半，只找到二件完全辨認不出時代的破爛衣飾，並未找到任何的骨骸。整個開挖尋找骨骸工程仍在持續進行中。

據了解，據了解，龍山國中校地在清朝時期，為艋舺陸中軍守備署練武場。約在1898年間，日治時期，台灣總督府改為設立警察官及司獄官練習所。台灣光復後1976年奉政府令再改為中央警官學校舊址。

位在北市南寧路46號的龍山國中，是北市萬華區的第一所國民中學。本月4日因校內樹木生病，委託工人前往開挖準備替老樹治病，沒想到現場卻傳出有挖到兩根骨頭，校方為了避免驚擾學生上課，於是與工人協調將草皮填回，等假日後再行開挖調查。

但是，期間據工程人員說，事後工人們雖低調將土回填，但工頭卻不斷遭兩團黑影託夢：「把我挖出來」，於是7天後重返現場開挖。

11日上午9時許，工程公司老闆帶著當時開挖的黃姓工頭到場，並在警方、法師配合之下開挖，黃姓工頭向老闆透露，「從挖到骨頭後，每天晚上都有兩個黑影來找他，希望拜託他把遺體挖出來」。

不過，工人開挖後在草皮內找出一條褲子以及2件襯衫，目前拼湊出來也不像日本軍服，也尚未在現場發現遺骨，現場也正持續搜尋「骨頭」行蹤，而上週發現的黃姓工頭也不斷在現場翻找骨骸蹤跡。

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