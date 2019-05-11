孕媽咪走秀 她連肚裡的可湊「好好好」！

2019-05-11 16:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕明天就是母親節，烏日林新醫院舉辦好孕媽咪挺孕肚走秀，有20名孕媽咪參賽，其中獲得第3名張姓孕媽咪已育有5名子女，肚子是第六胎，剛好3男3女成為3個「好」字，她說，很愛小孩，台灣又少子化，希望自己生6個子女能鼓勵民眾多生孩子。

由卿雲慈善基金會舉辦的第5屆「好孕媽咪．雲漾走秀」，選在母親節前夕5月11日於烏日林新醫院熱鬧登場，有20名孕媽咪參賽，有的媽媽在肚上彩繪，有的媽媽穿上仙女、旗袍、巫婆等服飾，展現自己最美的一面。

主辦單位先從20位參賽媽媽，挑選5名晉級媽媽，分享孕程中的秘密心事，再進行前5名的排名，現場洋溢著幸福溫馨的氛圍。

此次參賽以旗袍復古風獲得第3名的32歲張姓孕媽，已育有5名子女了，今天帶著女兒走秀，5個子女加上肚子裡的弟弟剛好湊成3個「好」字，她表示，自己很愛小孩，但現今少子化，因此她生了第6個，要鼓勵大家增產報國，因為手足之情無價絕對是留給子女們最重要的資產。

比賽獲得第一名是天使、女神風的張淑卿，開設甜點蛋糕店，今天除了參加走秀為自己孕期留下紀念之外，今晚6點在自家的「法布甜」大墩店，要贈送蛋糕給單親媽媽，用行動做公益。

另外，以童話巫婆風獲得第四名謝姓孕媽，因為晚婚，在結婚後2年開始感受到公婆盼孫的壓力，看了婦產決定嘗試人工試管生殖，沒想到幸運的是首度嘗試試管就成功，更加珍惜這得來不易的寶寶。

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