知識小學堂走進竹市內湖老街 大小朋友品味故鄉美！

2019-05-11 15:37

〔記者洪美秀／新竹報導〕位在新竹市香山區南端的內湖老街，百年前曾是鄰近地區最大最繁榮的商圈，如今傳統早市還每天都有。在地文化團體「新竹市走讀心時光協會」去年舉辦「內湖老街小學堂」，活動廣受好評，今天再度舉辦，叫好又叫座，也讓人得以探索內湖老街的文化底蘊。

發起內湖小學堂活動的前市議員林盈徹說，內湖老街有豐富歷史文化，像是百年雜貨店清峰超商、經營超過一甲子的安和中藥房、合成號獸肉店、復古文馨理髮廳、每天中午前就會被搶購一空的在地隱藏版肉羹及大腸麵線攤、見證竹編產業興落並傳承手藝的周錦珠大姐，每間店都有說不完的故事。

林盈徹說，讓下一代從小認識家鄉的文化，是傳承文化的第一步，因此活動鎖定親子族群，有別於一般導覽活動，林盈徹導入戲劇元素，與在地兒童天團「好玩的劇團」合作，解說員同時是演員，在地土生土長的他也親自上陣，化身在地知識通「大耳朵叔叔」，探險尋寶家「大聲公」一搭一唱進行導覽。

這樣與眾不同的導覽形式，靈感來自林盈徹對戲劇的熱愛，林盈徹說，比起靜態的講座或課程，動態演出更能吸引小朋友的注意力，才會將戲劇表演融入導覽，希望吸引孩子注意。

林盈徹說，這次活動要感謝參與的店家，大家不只提供許多點子，也熱心主動提供家中老照片及文物，讓活動內容更加豐富，例如合成號獸肉店王鑑居老闆提供民國40年政府核發的許可證、安和中藥房搬出當年用來製作藥材的傳統工具，以及民國43年開業時加入國藥公會的證書，這些都是現在非常難得有機會看到的老物。

清峰超商老闆孫子林彥廷也肯定走讀心時光協會的努力，林彥廷說，去年回外婆家時發現老街內多了許多解說板，他很高興看到有人投入老街歷史保存，讓老店的故事被更多人知道。對於活動獲得回響，過程中也凝聚老街的向心力，喚起更多人對地方的認同感與參與，更讓孩子認識故鄉美，體驗在地文化。

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