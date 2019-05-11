母親節獻禮 南投幼兒舞「環保龍」踩街表心意

2019-05-11 14:08

〔記者謝介裕／南投報導〕迎接佛誕及母親節到來，今日南投縣竹山鎮明善寺及附設的培真幼兒園，特別舉辦一場別開生面的雙龍獻瑞踩街活動，吸引親子們踴躍參加，尤其，小朋友舞動的2條「環保龍」，不但讓媽媽們度過快樂又難忘的母親佳節，也堪稱是本身學習的另類檢測，寓教於樂。

今日上午9時30分許，培真幼兒園小朋友在師長帶領下，從竹山國中出發展開踩街活動，沿途還隨著音樂演出「雙龍獻瑞」戲碼，除了祝福媽媽們身體健康、快樂、永保青春以外，家家戶戶也都能安和樂利。

校方表示，此次踩街活動以「環保愛地球」為主題，「龍」的身體以保特瓶作為聯結，全長約150公尺，龍頭以小紙箱為主要架構；龍麟是利用廠商淘汰的黏貼紙拼湊的，另龍鬚、龍角尾巴、牙齒等身體部位，也都是利用廢棄的紙板剪貼而成的，無疑也為「舉手之勞做環保」作了最佳銓釋。

竹山鎮長陳東睦也肯定該活動，並強調，愛護地球、關懷環境是不分時間地點的全民運動，希望「環保龍」能讓大家從中獲得啟發，養成節能減碳、環保生活的好習慣，共為守護優質居家環境盡分心力。

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