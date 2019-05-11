1甲子老校潮東國小新舍落成 校友歡喜回娘家

2019-05-11 13:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕1958年創校的屏東縣潮州鎮潮東國小，今天（11日）舉行新校舍落成啟用典禮，歷屆校友以「辦喜事」的好心情，回到母校共襄盛舉，一起見證在縣府團隊努力下，煥然一新的校園新環境與校舍。屏東縣長潘孟安剛到會場，就受到熱情的家長、小朋友們歡迎，感謝他對教育的用心。

屏東縣長潘孟安表示，潮東國小校史超過一甲子，教學行政大樓使用已逾50年，為老背少之建物，耐震強度不足，亟需重建。在縣府團隊、各級民意代表及前後任校長用心規劃、爭取之下，獲得教育部4千多萬重建經費補助，並於2017年9月開工、今年完工。學校雖屬小班小校，但環境清爽、綠草如茵，是一所優美的學校。希望學校未來能朝精緻教學的目標努力，積極推動豐富學習課程。

縣長潘孟安也指出，潮東國小崙川分校，轉型為全台第一家培力身心障礙者進行管理的露營區「崙川工坊露營區」，去年正式開幕。崙川工坊是縣府利用廢棄閒置校舍空間再利用的典範，並透過屏東縣啟智會協會的培訓，讓身心障礙者自力更生，歡迎喜愛露營的民眾能前來崙川工坊預約露營，體驗不一樣的露營樂趣。

潮東國小表示，重建校舍由盧友義建築師事務所負責規劃設計，造型意象為私塾建築群落，襯托樹群背景，呈現簡樸意象，並融入當地社區文化精神及結合社區特色，呈現出美侖美奐的優質校園。在建築型式上，透過斜屋頂、平屋頂不同方向設計，營造屋頂層次感，建築結構與材質均以適合南台灣炎熱天氣及節能環保為考量，兼顧安全性、實用性，營造「學校即社區，社區即學校」的氛圍。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/