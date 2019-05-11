花蓮「鸚鵡媽媽」養百鳥 被叫媽超感動

2019-05-11 13:04

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮被封為「鸚鵡媽媽」的養鳥達人甘鳳梅，20多年來在兆豐農場擔任飼養員，每日光要照顧的鸚鵡就多達50種、逾百隻，寵愛鸚鵡視如己出，「生病、厭食都心疼」，其中1隻名叫「可樂」的金剛鸚鵡，不僅會喊甘鳳梅「媽媽」，回家還指定要她專程接送，撒嬌賣萌程度破表！

年近50歲的甘鳳梅，在花蓮兆豐農場工作逾20年，專責照料上百隻鸚鵡的起居生活，宛如是「鸚鵡媽」，身分除是飼養員，還是一名超級導覽員，風趣、專業又生動的鸚鵡解說，常逗得遊客大笑，被稱為「鸚鵡媽媽」。

甘鳳梅說，照顧鸚鵡就像是照顧嬰兒，也需要人工餵奶、餵藥，發現鸚鵡生病時總會不安，深怕失去牠們，時時刻刻都惦記著，幾年下來跟她最要好的「可樂」，每天上班前都會用台語道早安，下班則要親自接送才願意回籠，更時不時脫口叫「媽媽」，令人感動，覺得沒白疼。

兆豐農場副理簡大仁說，園區光是鸚鵡就有4、50種，全由鸚鵡媽媽甘鳳梅照顧，堪稱超級媽媽，每年母親節都會提前為她慶祝，感謝她的辛勞；12日當天園區也有母親節活動，設籍在花蓮的縣民入園費僅100元，母親入園則免費，現場打卡還送果汁一杯，盼能慰勞平日辛苦的媽媽們。

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