響應板中！男生衣服「黑白藍」太無趣 他...穿裙子做自己

2019-05-11 12:49

〔記者何玉華／新北報導〕板橋高中在校慶期間發起「板中男裙週─群聚效應」活動，引發議員關切，消息傳出，有網友響應板中在臉書發起「來板橋穿上你的小裙子」活動，今天上午約有百人出席這項活動，揹著孩子與太太一起出席，在高中教授國文的張老師說，很多是因為不敢談而變成禁忌，進而產生誤解造成悲劇，唯有大聲講出來，才能讓禁忌變成日常，不再受到歧視或刻板印象的束縛。

同婚專法在立法院進入緊鑼密鼓的協商階段，板橋高中這項打破性別刻板、尊重氣質差異的活動也受到不少鼓勵，網友發起的「來板橋穿上你的小裙子」吸引約百人到場；還在唸碩士的洪同學說，男生的衣服很無趣，只有黑、白、藍3個顏色，他很想找機會穿些不同的衣服，但平常不敢穿，很難得有機會穿自己想穿的衣服，裙子還是臨時買來的。

帶著襁褓中的嬰兒與太太一起出席的張老師，目前留職停薪一年當奶爸，他說，性別的表現會有差異，但這都是平等正常的，不應該受到歧視或刻板印象的束縛；我們社會大多因為不敢談，變成禁忌，產生誤解而導致悲劇，唯有大聲講出來，當這些事不再是秘密、禁忌，才會變成日常，被視做正常的觀點。就像有些人會對過敏原過敏，但多接觸後習以為常 自然而然視為正常。

擔任國會助理的王先生說，板橋高中校長、學生，正在做一件正確的事，讓社會知道不是只有二元而是多元並存的，讓每個人可以照著自己想要的方式呈現自己。

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