家長陳抗申請入學亂象 教育部：不偏重申請或考試入學

2019-05-11 12:31

〔記者林曉雲／台北報導〕回應全國12年國教家長聯盟赴教育部陳抗申請入學亂象，教育部高教司長朱俊彰表示，高中育才和大學選才受各界關注，教育部尊重不同立場的意見，有關於學測鑑別度等質疑，教育部請招聯會和大考中心徵詢各方意見，作最好的檢討評估，並與不同的家長、學生及高中校方有更多討論，多元入學從91年試辦迄今，不同團體和不同學校老師都有不同的觀察，希望有更多交流找出共識，但教育部不偏重申請入學或考試入學，多元入學強調的就是多元管道。

家長聯盟主張考試分發名額希望維持50％以上，朱俊彰表示，申請入學從87年試辦到今年，實際錄取名額占比41％，考試分發37％，兩個管道差異沒有很大，教育部提醒學校先確保甄試的品質，至於考試分發的名額是否擴增，則尊重各校的規劃分配，期待個人申請和考試分發照顧不同的學生，優點突顯，減少缺點，教育部不偏向申請入學或考試入學，因為多元入學就是強調多元管道。

全國十二年國教家長聯盟點名招聯會召集人清大校長賀陳弘下台負責，招聯會今天再度澄清，大學招生委員會聯合會自民國86年8月1日正式運作迄今，有71所會員學校，推選出15所常委學校，常委學校有台大、政大、清大、成大、淡江、交大、輔大、台灣師大、元智、逢甲、靜宜、台北醫學大學、海洋大學、中興、中山，召集人賀陳弘是由常委大學校長推選產生，招聯會的運作屬於合議制，各大學屬性不同，各有其主體性，互不統屬，議案皆經過層層討論取得最大公約數做為共識。考招方案新的調整即是106年3月29日經過會員大會決議實施的。

對於家長聯盟質疑清大電機發明新考科「認識本系及筆試」，朱俊彰表示，各校選才的評量都有考量目的，請招聯會和清大做清楚說明。清大副教務長焦傳金說明，清大電機乙正取40位，備取392人，主要因為正備取考生都是數學和自然兩科滿級分生，這群高分考生選擇很多元，可能也同時申請醫學系、牙醫系及其他頂大電機系、資工系等，備取名額多列才避免缺額，去年電機乙備取列75名，結果造成缺額，寶貴名額白白浪費掉，考生及家長都扼腕。

焦傳金也說明，所謂認識本系及筆試，是安排考生聽取科普演講，其中一場是和超導有關，考生聽完演講之後進行是非題和選擇題的筆試，再參觀系上安排10站實驗室中的2站，再撰寫心得報告，由此看出考生的理解和潛力。

交大材料系今年正取22人，備取171人，一階檢定英文和自然兩科，交大材料系主任陳智表示，篩進來的學生都是29級分，過去10年均出現甄選名額招不滿，出現缺額的情況，今年透過多列備取來改善，家長肯定備取是關照學生的作法。長庚大學醫學系正取56人，備取239人，一階國英數自4科，系主任周宏學表示，一階篩過都是60級分學生，二階面試委員以面對面雙向溝通方式，評量考生的各種能力。

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