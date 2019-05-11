技職教育邁向矽谷 新北與加州Metro ED簽署合作備忘錄

2019-05-11 12:06

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府教育局今與美國加州Metro ED（大都會教育學區）簽署合作備忘錄（MOU），加強雙方技職教育合作、促進師生交流互動。教育局長張明文表示，教育局近年積極推動技職學校走向國際化，與德國、日本、澳大利亞、芬蘭、瑞士、英國及美國等簽訂跨國技職合作計畫，期盼在金手培訓、教師培力、跨國教學合作等項目能定期交流。

Metro ED主要負責矽谷地區的技術職業教育，共開設24個行業領域課程，提供國高中學生相關教育訓練。教育局今年將有關電機與電子群科金手獎師生安排赴美國矽谷創新產業地區技職研習，讓學生能夠實際體驗Metro ED的創新課程、Google、Facebook產業技職應用，並參訪Stanford與UC Berkeley大學等活動。

教育局指出，新北市今年起推動4年4億的「贏得未來·技職人才」計畫，其中以「國際技職」最為重視，107學年度「全國高級中等學校學生技藝競賽」共有129位榮獲獎項，便薦送其中42位金手獎學生及前3名指導老師赴德國、美國與日本進行技能研習與產業實習，另外搭配「技職雙語」、「國際夥伴學校認證」與「國際青年專案設計與製作論壇」等計畫，提供學生國際移動力的重要基礎，培育具備實作力、創新力及跨域力之國際專業技術人才。

新北市政府教育局今與美國加州Metro ED（大都會教育學區）簽署合作備忘錄（MOU）。（新北市政府教育局提供）

新北市教育局近年積極推動技職學校走向國際化，與德國、日本、澳大利亞、芬蘭、瑞士、英國及美國等成立跨國技職合作計畫。（新北市政府教育局提供）

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