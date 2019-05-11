影片曝光！ 比特犬狂咬郵務士 撕破褲管還死咬不放

2019-05-11 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕不分日夜，晴天雨天總為大家送信的辛苦郵務士，被住家的狗狗追趕似乎也是常聽見的事。不過昨天（10日）在新竹湖口卻傳出有一名郵務士，被隔壁貨車上跳下來的「比特犬」狂咬，不僅整個褲管都被咬破，小腿更有多處咬傷痕跡，讓網友大嘆「郵差先生辛苦了」。

Facebook公開社團「我是湖口人」，昨天晚間有網友PO出一段行車紀錄器影片，影片中可以看到，這名郵務士行經新竹縣湖口鄉信勢國小旁一處路口，正在停等紅燈時，突然被隔壁車上跳下來的兇猛比特犬用力咬住小腿。郵務士將機車放倒，試圖遠離兇猛的狗狗，但牠還是緊咬著褲管不放，害得郵務士只能無奈地扶著狗主人肩膀，穩住身體。

該名郵務士的褲管整個被咬掉，導致大小腿都裸露在外，狀況非常狼狽。此外，他的左小腿上出現多處咬傷痕跡，似乎就連手臂也略為被咬到，腳踝也出現扭傷情形，讓網友非常心疼。

影片PO出後網友紛紛表示「郵差辛苦了，風吹日曬雨淋還要跑給狗追」、「狗應該要牢牢的綁好才對啊」、「狗主人真的需要好好的檢討」、「狗如果咬到信勢國小的學生該怎麼辦阿」，社團內更有知情者表示「比特犬不只咬腳，連手也有咬，郵差的腳還扭傷了」、「郵差先生有來調整腳踝，原來褲子是狗咬破的，以為是醫院幫他撕破的」。

不過也有狗主人的朋友，在粉絲專頁「我愛湖口鄉」留言表示，狗主人事後釋出最大誠意，沒有逃避責任，事發後就載著郵務士到他要求的醫院就醫，而後又載著他前往國術館推拿，並且親自前往湖口分局備案。沿途狗主人除了道歉還是道歉，希望大家不要對狗主人有過多負面責備。

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