農委會、北市動物園 盼與金門合作水獺保育中心

2019-05-10 22:50

〔記者吳正庭／金門報導〕行政院農委會林務局副局長廖一光、台北市立動物園園長金仕謙今天拜會金門縣長楊鎮浯，說明近年國土綠網計畫執行成果，並針對今年預定執行水獺保育中心規劃等案件，盼與縣府合作，透過多元的環境保育策略，確保金門島嶼生態多樣性獲得更多的保護與支持。

另外，針對外界關心3月9日在台北市立動物園誕生的水獺妹妹命名問題，縣府初步建議命名為「青嶼」，除紀念母獺金莎的故鄉，也有將金門營造「永續綠色島嶼」意涵及對待野生動物須有的「輕語」尊重態度之意，最後的結果仍有待商議。

廖一光說，台灣與金門均面臨土地開發利用的強大壓力，多數的生態系統破碎化問題嚴重，生物多樣性逐漸消減中。金門的島嶼生態系統很容易因外來種或其他因素的破壞而瓦解；國土綠網計畫借鏡國際提倡的里山倡議經驗，透過跨域整合，與政府及民間夥伴協力推動友善環境。

金門縣政府感謝林務局在去年的國土綠網計畫中，補助金門1500餘萬元，辦理野生動物收容中心整修工程、光學警示裝置減緩動物路殺實驗、水獺棲地生態廊道改善、螢火蟲復育、外來種烏龜移除及水獺收容中心設置評估等多項工作，目前均有初步成果，其中的光學警示及水獺棲地改善應是台灣本島都沒有的經驗。

縣府表示，根據東海大學的影像監測也透露「好消息」，從已裝設32部自動照相機，累計超過27萬個小時拍攝畫面，從去年到今年春季，已有32隻次的新生水獺出沒紀錄，顯示金門的水獺族群持續繁衍及更新中。

縣府也指出，水獺的數量增加與流浪犬的管理捕捉密切相關，而隨著後續水獺的逐漸成熟，後續可能的路殺狀況也需即早因應。

台北市立動物園園長金仕謙說，水獺跨域整合很重要，金門縣今年將「迎城隍」的宗教盛事和水獺一起整合，第一次將宗教與保育結合的活動，讓神明的恩澤擴大到所有島上的生物，也有助提昇金門的能見度，獲得更多關注的契機。

楊鎮浯說，對於林務局補助的水獺中心計畫表示高度支持，並會繼續爭取其他相關單位的經費支持；另有關各單位資源及共識整合，將是後續工程推動的首要課題，相關的保育作為也會適時予以揭露，讓保育觀念更普及化。

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