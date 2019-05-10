教師法修正三讀 全教會籲教部給資源助第一線教師

2019-05-10 22:12

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院今三讀通過教師法修正案，修法的重點是強化不適任教師處理機制，全國教師會今晚發聲明表示，修法目的在保障兒童權利，包括受教權與發展權，行政體系若不強化輔導與支援人力，僅是把所有責任由教師承擔，結果只是陷教師於不義，對兒童權的保障將無濟於事。

全教會表示，台灣的教育呈現兩極化的矛盾現象，有不重視成績、任學生自由學習的實驗教育；也有強調勤管嚴教、重視管理的私立學校，兩者都有許多家長趨之若鶩，同時以各自的角度批判公立學校辦學。

公立學校教師一方面要接受不顧學生自主發展的批評，一方面又要承擔不若私立學校「績效」良好的批評。卻從來沒人看到公立學校「不拒絕任何學生」的偉大處。而台灣現今教育環境普遍要求老師於班上學生「考試成績良好」、「班級秩序、整潔良好」。在此價值觀下，公立學校教師不得不承襲傳統教育觀念，傾向集體主義的管理。

全教會表示，這次教師法修法，基於保障兒童權的觀點，強化不適任教師的處理，尤重在「體罰、霸凌，造成學生身心嚴重侵害」類型，不僅要外聘委員，還降低解聘門檻，彷彿這樣的修改就可以保障兒童的身心發展權。但行政機關若無任何作為，只是在法律上把責任歸咎第一線教師，不但是逃避責任，更是陷教師於不義。

為兼顧學生受教權，同時保護每個學生的身心發展權，教育行政體系應該清楚擘畫學校教育藍圖，不可能既要集體主義的成效，又要個人主義的保障，這是讓公立學校老師無所適從，並陷入不知該如何是好的窘境。因此，全教會呼籲教育部務必說清楚、講明白，到底公立學校該靠向個人權利的保障，還是集團主義的績效，如果連教育部自己都說不清楚，乾脆自請解散，放任市場機制運作算了。

全教會認為，教育部要兼顧集體的成效和個人權利的保障也不是不可行，最要緊的是投入資源，改變學校的編制和想像，學校內既要有傳統集體教學的教師，也要有保障學生個人權利的輔導支援人力，既兼顧學校教育的經濟與績效，同時確保每個學生的身心發展權利。讓每個教師安心教學，每個孩子在有特殊狀況發生時，能夠即時得到協助又不影響其他同學的學習，才是真正保障兒童權利的有效作法。

全教會強調，每位老師都希望每個學生健康快樂、學業進步，適時的人力支援，讓每位教學的老師無後顧之憂，才是真正提升學習成效，保障每位兒童權利的不二法門。

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