抽痰、挖便甘之如飴 極重障孩子的「另類媽媽」超暖心

2019-05-10 21:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕不一樣的媽媽！新竹縣竹東鎮世光教養院有一群很不一樣的教保員媽媽，長年照顧重度、極重度及多重障礙者，不論是餵養、抽痰、還是把屎把尿，她們都無怨無悔，把臉上被沾到的口水當作「膠原蛋白」，甚至幫他們挖大便解除便秘之苦，卻仍每天抱著歡喜心情和院生互動，默默付出，比家人還要親，她們堅持的理由是：「因為孩子成就了我！」

天主教世光教養院是國內極少數收容重度、極重度及多重障礙的機構，目前服務85名院生，其中8成是坐輪椅的腦性麻痺患者，生活無法自理，且幾乎無法言語，全天候都得仰賴教保員日夜輪班照料。教保員的工作辛苦、壓力大，薪資微薄，卻有一群媽媽甘之如飴，宛如院生的第二個媽媽。

在世光一待就是26年的教保員李鳳妹，分享看顧院生的點滴。她說，一開始，她也無法接受為院生把屎把尿，加上身體突發狀況多，讓她備感壓力，後來慢慢地熟悉彼此之後，她轉換心情，把院生當作自己的孩子般看護，習慣成自然，院生早已變成她的生活重心。

談起院生，服務7年多的教保員何秋賢打開話閘子，細數與院生之間的開心互動。因為用心觀察，只要院生一出聲，她就知道發生了什麼事；院生不自覺在她臉上滴下的口水，她笑稱是「膠原蛋白」；甚至，在廁所一看到排便狀況，她就知道是誰大號了。院生因為長期坐臥，偶有便秘造成不適甚至發高燒，除了按摩肚子，何秋賢親手為院生挖大便來化解痛苦。

從下床、換尿布、外出曬太陽、午睡、洗澡到就寢等，一天好幾次從輪椅和床之間搬運院生，常造成教保員腰酸背痛。服務11年的教保員蔣貴蓮就曾因腰傷被迫休養了一陣子；她說，照顧院生雖然勞心勞力，但是一種被需要、 被信任的感覺，讓她很有成就感，生命有了價值和意義。

世光教養院社工彭秀月說，世光院生8成5來自辛苦家庭，政府補助有限，因此醫療、尿布、營養品等必要費用，一年須靠社會小額募款約400萬元才能支應。照顧極重度院生的教保員，辛勞非一般人所能忍受，感謝這群媽媽願意化小愛為大愛，讓院生得以維持基本的生活品質。

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